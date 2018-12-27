Минздрав Южной Кореи опубликовал данные по онкологическим заболеваниям

Сеул, , 08:28 — REGNUM Министерство здравоохранения и благосостояния Республики Корея опубликовало статистические данные по онкологическим заболеваниям за 2016 год, сообщает TV Chosun.

Согласно статистике, после диагностирования ракового заболевания около 1,74 млн человек прошли курс лечения или полностью поправились. Это 3,4% от общей численности населения Кореи. Среди них, количество человек, которые прожили после диагноза более 5 лет составляет 916,889 человек, что является 52,7% от общего числа. Кроме того, количество людей, которые живут после установления диагноза больше 5 лет постоянно увеличивается. На данный момент 70,6% от общего числа заболевших.

Число людей, у которых был обнаружен рак в 2016 году равно 229 180 человек, что на 5,8% больше по сравнению с предыдущим годом.

Самое распространенное заболевание у мужчин и женщин в Южной Корее является рак желудка. Кроме этого, мужчинам часто диагностируют рак легких, толстой кишки и рак простаты, у женщин — рак молочной железы, щитовидной железы, толстой кишки и рак легких. Количество женщин, у которых диагностируют рак молочной железы неуклонно растет с 1999 года, в то время как рак желудка, щитовидной железы и рак желудка диагностируют все меньше. Если учесть, что средняя продолжительность жизни в Южной Корее 82 года, то вероятность заболеть раком составляет 36,2%.