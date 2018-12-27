В Екатеринбурге кондуктор извинилась перед незрячим инвалидом

Екатеринбург, , 07:58 — REGNUM В Екатеринбурге кондуктор автобуса маршрута №27 принесла извинения незрячему пассажиру Ринату Шайдуллину, который вместе со своей собакой-поводырём 20 декабря оказался фактически заблокирован в автобусе. 26 декабря коллектив пассажирского предприятия «Город» встретился с инвалидом и его собакой-поводырём, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

Женщина извинилась перед гражданином и пояснила, что одна воспитывает ребёнка. На это Ринат Шайдуллин ответил, что извинения принимает и претензий к ней не имеет.

По словам уральца, не все работники общественного транспорта имеют представление о том, что такое собака-поводырь и чем она занимается. Отметим, в связи с этим сотрудникам предприятия был проведён инструктаж о том, как понять, что собака «находится на работе». Также особо было отмечено, что в Екатеринбурге таких собак всего шесть.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 20 декабря кондуктор потребовала от Рината Шайдуллина оплатить проезд собаки-поводыря. После того, как он отказался это сделать, его фактически заблокировали в автобусе, не позволив выйти на своей остановке. Также, по словам одной из местных активисток, в его адрес звучали угрозы. Впрочем, кондуктор утверждает, что угроз не произносила.

Директор компании Вячеслав Волков был вызван на административную комиссию. Фирму ждёт штраф в размере 10 тыс. рублей.

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