Хор Киевской духовной академии провёл флешмоб в поддержку УПЦ

Милан, Италия, , 07:44 — REGNUM В итальянском Милане прошёл флешмоб в поддержку канонической Украинской православной церкви, сообщил Центр информации УПЦ 26 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Участники хора Киевской духовной академии собрались у рождественской ели и исполнили несколько песен, включая известную колядку «Сын Божий родился» и «Многая лета!». Они рассказали зрителям о преследованиях церкви на Украине. Хористы также выразили искреннюю поддержку главе канонической Украинской православной церкви митрополиту Онуфрию.

Флешмоб был встречен публикой очень доброжелательно, люди аплодировали и снимали выступление хора на телефоны.

Напомним, 25 декабря 2018 года в украинских СМИ появился список десятков храмов, которые украинские власти намерены передать в пользование Константинопольскому патриархату.

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15 декабря в Киеве прошёл объединительный собор, на котором была создана новая раскольничья церковь. Данная структура позиционируется киевским режимом как настоящая православная церковь Украины, а каноническая УПЦ подвергается гонениям.

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