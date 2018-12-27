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Путин проведёт заседание Госсовета по итогам Года добровольца

Общество

Также будут намечены планы на 2019 год

Москва, 27 декабря 2018, 07:36 — REGNUM  Сегодня, 27 декабря, президент России Владимир Путин проведёт заседание Государственного совета. Заседание будет посвящёно развитию добровольчества (волонтёрства) и социально ориентированных НКО, сообщается на сайте Кремля

В заседании примут участие участники волонтёрских и благотворительных проектов. Будут подведены итоги 2018 года — Года добровольца и волонтёра.

Также участники заседания наметят планы развития добровольческого движения и социально ориентированных некоммерческих организаций в 2019 году.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 2018 год в Российской Федерации объявлен Годом добровольца (волонтёра). 6 декабря Владимир Путин вручил премию лучшему волонтёру года. Торжественная церемония вручения в Москве.

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Волонтерство и добровольчество в РФ
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