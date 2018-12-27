В Кемерове из-за аномальных холодов продлили режим «чёрного неба»

Кемерово, , 07:31 — REGNUM Из-за морозов в Кемеровской области продлили режим «чёрного неба», сообщает корреспондент ИА REGNUM.

«В период 27 — 28 декабря сохранится аномально холодная погода с минимальными температурами — 35 °C и ниже, местами сильные морозы — 40 °C и ниже. В городе Кемерово сохраняются неблагоприятные для рассеивания вредных примесей метеоусловия. Предприятиям продлить режим № 1», — пояснили в Западно-Сибирском Гидромете.

Напомним, что режим «чёрного неба» действует в Кемерове с 25 декабря.

Отметим, что аномально холодная погода сохраняется пока и в других регионах Сибири. В Новосибирской области в ближайшие дни температура опустится до — 35 °C и ниже, местами до — 40 °C и ниже. Такие же морозы и в Томской области.