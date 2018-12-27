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Глава крупной госкорпорации Китая получил 12 лет тюрьмы за коррупцию

Общество

Цай также был оштрафован Промежуточным народным судом города Тайань в провинции Шаньду на 3 млн юаней ($450 тыс.)

Пекин, 27 декабря 2018, 07:27 — REGNUM  Бывший генеральный директор китайской государственной химической корпорации Sinochem Group Цай Сийоу был приговорен к 12 годам тюремного заключение за взяточничество, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

Цай также был оштрафован Промежуточным народным судом города Тайань в провинции Шаньду на 3 млн юаней ($450 тыс.). Он признал свою вину и решил не подавать апелляцию на пересмотр приговора.

Суд заключил, что Цай в период с 1997 по 2016 годы, пользуясь возможностями от ряда занимаемых им должностей, включая старшую исполнительную должность в китайском нефтяном гиганте Sinopec Corp., лоббировал интересы ряда юридических и физических лиц в получении выгодных контрактов, связанных с куплей и продажей нефтепродуктов.

Кроме того, он незаконным образом получил денежных средств и подарков на общую сумму свыше 53,7 млн юаней. Относительно небольшой срок Цай получил благодаря тому, что вовремя признал свою вину, искренне раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием, отметили в суде.

Как сообщало ИА REGNUM, более 10 тыс. китайских чиновников было наказано в ноябре 2018 года в связи с порочными и гедонистическими практиками, коррупцией, а также злоупотреблением должностным положением.

Читайте ранее в этом сюжете: Более 10 тыс. китайских чиновников было наказано в ноябре 2018 года

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Коррупция и борьба с ней
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