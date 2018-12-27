В Челябинске водители компании «Красное и Белое» ночевали за рулем

Челябинск, , 07:10 — REGNUM В ходе обысков на челябинском складе компании «Красное и Белое» силовики заставили водителей предприятия ночевать в машинах на морозе. Об этом со ссылкой на слова работников компании пишет местный портал 74.ru.

Отмечается, что еду и лекарства водителям привозили знакомые и родственники.

«Ни документы не принимают, ни машины. Их на территории склада и некуда ставить, потому что людей, которые должны были в рейс выйти, тоже не выпускают», — цитирует портал слова одного из шоферов.

Напомним, накануне силовики провели обыски в головном офисе алкогольного ритейлера в Челябинске, а также в офисах и на складах в Екатеринбурге, Москве и Подмосковье.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обыски в «Красном и Белом» связаны с подозрением в неуплате налогов. владелец компании Сергей Студенников данную информацию не подтвердил.

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