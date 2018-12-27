Юные герои из Сахалинской области побывали на Кремлёвской ёлке

Южно-Сахалинск, , 07:32 — REGNUM Маленькое рыбацкое село Озерское провожало своих юных героев с большой гордостью. Именно так провожают за заслуженной наградой настоящих, взрослых героев. Ваня Ямалетдинов и Глеб Бабенко, рискуя жизнью, спасли из ледяной воды тонущего товарища. Отважных ребят пригласил на Кремлёвскую ёлку президент России Владимир Путин, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В мае 2018 года девятилетние Иван и Глеб гуляли в районе старого полуразрушенного моста. Вдруг ребята услышали крик о помощи. Мальчишки сначала не поняли, откуда кричат. Потом увидели, что с обветшалой конструкции старого моста, свесившись вниз головой, кричит их одноклассник, его голова уже почти ушла под воду. Как выяснится позже, одноклассник мальчиков Кирилл упал в пролет моста головой вниз, но зацепился за какой-то крюк. Висел он таким образом, что голова и плечи были в воде. Глубина была небольшая, Кирилл отталкивался руками от дна, но сам высвободиться не мог, но мог звать на помощь. Ледяная вода, всего 7 градусов, оставляла ребёнку для жизни всего несколько минут.

На помощь другу ребята бросились прямо в одежде, только сбросив с себя рюкзаки. Они приняли решение спасать друга самостоятельно, потому, что бежать за взрослыми в село, за несколько километров, слишком долго, Кирилл мог не дождаться помощи.

Вместе Иван и Глеб смогли освободить одноклассника.

Поступок ребят — удивительный пример личного мужества.

«Узнав, что поедут на президентскую Кремлёвскую ёлку, и Ваня, и Глеб были просто потрясены. Сказать, что они были рады — не сказать ничего! Представьте, Озерское — маленький посёлочек, село, бывший рыбозавод. Мальчики даже на самолёте ни разу в жизни не летали. Они все время спрашивали: «А мы в Москву поедем? А мы на Красную площадь пойдем? И в Кремль?». Впечатления от Кремлёвской ёлки у них просто волшебные. Сейчас уже ждём их обратно домой, уже возвращаются наши герои», — рассказала уполномоченный по правам ребёнка в Сахалинской области Любовь Устиновская.

В сложной ситуации ребята приняли единственно-правильное решение: выручить друга из беды, не испугались и не растерялись.

Глеб Бабенко твердо решил связать свою жизнь с МЧС. Он уверен, что у него хорошо развита интуиция:

«Я почувствовал, что Кирилл в беде».

Иван Ямалетдинов пока не решил, кем станет в будущем. Спасенный Кирилл общается со своими спасителями каждый день — сегодня ребят связывает крепкая дружба. И не так уж и важно, какую профессию выберут себе друзья, важно то, что они уже сегодня знают настоящую цену дружбы и жизни.

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