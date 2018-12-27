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В центральном Китае пойманы взрывники — расхитители гробниц

Общество

Банда была крайне хорошо организована и оснащена, пользовалась услугами технических специалистов

Хэфэй, Китай, 27 декабря 2018, 06:33 — REGNUM  Полиция провинции Аньхой в центральной части Китая сообщила об аресте 19 человек по подозрению в расхищении крупной многотысячелетней гробницы, сообщает 26 декабря агентство Синьхуа.

В прокуратуре города Хуайнань сообщили, что банда использовала взрывчатку для разграбления в течение более чем месяца в 2015 году гробницы Увандунь, которая относится к временам династии Чжоу (1046—256 до н.э.). Из гробниц были похищены древние артефакты вроде бронзовых тигров и колоколов.

Банда была крайне хорошо организована и оснащена, пользовалась услугами технических специалистов, а также имела слаженное командование. Банда была схвачена, когда пыталась расхитить еще две крупные гробницы в ноябре 2018 года. После успешных операций злоумышленники промышляли торговлей артефактами.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2018 года в Китае были задержаны расхитители гробниц, которые покусились на древние реликвии и артефакты времен династии Тан, датирующиеся периодом между VII и VIII веками нашей эры.

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Археология
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