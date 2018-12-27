Автоматизация оплаты «Нижегородпассажиравтотрансу» обойдётся в 16 млн

Нижний Новгород, , 06:33 — REGNUM Присоединение к автоматизированной системе контроля оплаты проезда на пассажирском транспорте на территории Нижегородской области и Нижнего Новгорода обойдётся муниципальному автопредприятию «Нижегородпассажиравтотранс» свыше 16 млн рублей. Именно на такую сумму будет подписан контракт по итогам закупки, произведённой у единственного поставщика услуги, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Заказчиком услуги выступило муниципальное предприятие «Нижегородпассажиравтотранс», цена договора — 16 077 560,5 рубля.

«Оплата вознаграждения исполнителю производится путем удержания из суммы денежных средств, подлежащих перечислению перевозчику», — отмечается в документации.

В техзадании уточняется, что перевозчик оплачивает исполнителю вознаграждение за услуги в размере процента от стоимости зарегистрированных в системе услуг перевозки (транспортных транзакций), оказанных перевозчиком по безналичному и наличному расчёту. С 1 декабря 2018 года по 31 мая 2019 года плановое значение транспортных транзакций заказчик ожидает в объёме 687 060 800 рублей, из которых безналичный расчет — 272 338 200 рублей, а наличный расчет — 414 722 600 рублей.

Срок действия договора — до 31 июля 2019 года.

По данным с официального сайта автопредприятия существующего с 1939 года, ежедневно оно перевозит около 300 тысяч пассажиров, из которых свыше половины — льготники. Месячный пассажиропоток составляет около 8 млн человек.

Напомним, в конце ноября 2018 года министерстве транспорта и автомобильных дорог Нижегородской области выбрало оператора автоматизированной системы (АСОП), им стало нижегородское ООО «Ситикард» (создано в 2014 году, учредители — ООО «Новокард», Надежда Ляпина и Светлана Крупнова).

Всего же на территории региона будут отобраны три оператора, но пока определён лишь один. Власти области сообщили, что транспортные карты одного оператора разрешат без каких-либо доплат использовать и в том транспорте, что обслуживает другой оператор.

Перейти на автоматизированную систему в области планируют с 1 января 2019 года. Предполагается, что все 62 автопредприятия заключат договоры о переходе на АСОП до конца 2018 года.