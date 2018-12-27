Китайские власти поставили лесное хозяйство на борьбу с нищетой

Пекин, , 05:56 — REGNUM Национальное управление лесным хозяйством и пастбищами Китая помогло организовать сотрудничество между лесными компаниями и наименее развитыми уездами в южных и юго-западных районах Поднебесной, передает 26 декабря агентство Синьхуа.

Семнадцать компаний, задействованных в лесной сфере подписали меморандумы о намерении в сфере сотрудничества с городами Либо и Душань в провинции Гуйчжоу, а также Луншэн и Лочэн в Гуанси-Чжуанском автономном районе.

Общий объем контрактов, в которых принимают участие лесоперерабатывающие базы и промышленные парки, плантационные организации и организации в сфере экотуризма, составил 1,75 млрд юаней порядка ($250 млн).

По словам заместителя главы администрации Лю Дуншена, развитие лесничества и озеленительной сферы является важной мерой повышения дохода жителей в сельской местности. Он также пообещал законодательную поддержку со стороны государства, включая выделение субсидий для тех компаний, которые практикую борьбу с нищетой.

Напомним, что производство в лесном секторе Китая в 2017 году достигло 7 трлн юаней. При этом, правительство Поднебесной задалось целью довести этот показатель до конца 2018 года до 7,5 трлн юаней за год.

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