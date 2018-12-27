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На Камчатке объявлено штормовое предупреждение

Общество

С 28 по 30 декабря возможен самопроизвольный сход снежных масс

Петропавловск-Камчатский, 27 декабря 2018, 05:55 — REGNUM  Штормовое предупреждение объявлено Камчатским региональным противолавинным центром с 28 по 30 декабря, сообщили в пресс-службе регионального отделения МЧС РФ.

По данным метеорологов, это сделано в связи с повышенной опасностью схода лавин со склонов вулканов и сопок.

В указанные дни возможен самопроизвольный сход лавин на населенные пункты, в том числе на Петропавловск-Камчатский, а также на Усть-Большерецкий, Елизовский (особенно бассейн реки Паратунка), Соболевский, Быстринский, Мильковский и Усть-Камчатский районы.

Снежные массы могут сойти с Вилючинского, Козельского, Корякского и Авачинского вулканов. Лавинная опасность объявлена и на территории Кроноцкого заповедника.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на Камчатке активизировался вулкан Шивелуч, выбросивший утром 27 декабря столб пепла высотой семь километров. При этом на десять километров в сторону Карагинского залива распространился пепловый шлейф.

Читайте ранее в этом сюжете: На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла

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