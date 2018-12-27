Четверг, 27 Декабря 2018 года
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Пожилой француз решил переплыть на бочке Атлантику

Общество

Судно движется лишь за счет течения и ветров

Париж, 27 декабря 2018, 05:44 — REGNUM  Житель Франции 74-летний Жан-Жак Савен отправился на бочке в путешествие через Атлантику, сообщает Agence France-Presse.

Сам путешественник сообщил агентству, что его судно не снабжено никакими двигателями и парусами. Оно будет путешествовать за счет морских течений и ветров.

Сама бочка представляет собой контейнер длиной три метра, шириной около двух метров и имеет форму цилиндра. Внутри бочки расположена кушетка, небольшая кухня, стол и навигационное оборудование. Пока, как отмечает Савен, путешествие складывается успешно.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году 34-летний шотландец Марк Бомонт объехал земной шар на велосипеде за 79 дней. Сообщается, что при новом кругосветном путешествии он побил свой предыдущий рекорд на 44 дня.

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