На Камчатке вулкан Шивелуч выбросил столб пепла

Петропавловск-Камчатский, , 05:45 — REGNUM Столб пепла высотой в семь метров выбросил утром 27 декабря вулкан Шивелуч, сообщили в пресс-службе управления МЧС РФ по Камчатскому краю.

Выброс произошел примерно в восемь часов утра по местному времени.

«Высота выброса составляет до семи тысяч метров над уровнем моря. Пепловый шлейф распространился на 10 километров в северном направлении от вулкана в сторону Карагинского залива, населенные пункты на пути его распространения отсутствуют», — сообщили в МЧС.

Сейсмологи отмечают, что населенные пункты — в безопасности, выпадения пепла не прогнозируется на жилых территориях. Тем не менее, туристам, которые планировали побывать близ Шивелуча, нужно избегать парогазовых выбросов.

Рядом с вулканом находиться не безопасно, поскольку может наблюдаться превышение предельно допустимой концентрации газа. Также существует опасность попасть в пеплопад, а это — риск аллергических реакций, а также выхода автомобилей из строй, ведь пепел может попасть в его механизмы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, очередной выброс пепла Шивелучем зафиксирован 21 декабря. Высота столба пепла превысила шесть километров.

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