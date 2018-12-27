ВМС США смягчили условия на гауптвахтах

Вашингтон, , 05:35 — REGNUM Военно-морские силы США отказались от помещения матросов в карцер на хлеб и воду, сообщает газета The New York Times.

Сообщается, что соответствующее изменение было внесено в новую редакцию кодекса военной юстиции, который вступает в силу с 1 января 2019 года. Как отмечает издание, командиры кораблей сохранят право наказывать личный состав за проступки, однако не смогут сажать их в карцер на хлеб и воду.

Часть военных моряков сожалеет об утрате старой флотской традиции.

«Звучит по-средневековому, и на самом деле доля правды в этом есть. Но иногда всего лишь нужно напугать ребят. Если мы хотим, чтобы моряки были успешными, порой необходимо дать им хорошего пинка», — заявил один из блюстителей этой традиции капитан Кевин Айер.