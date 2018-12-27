Землетрясение на Сицилии. Итальянский вице-премьер собирается на место ЧП

Катания, Италия, , 03:39 — REGNUM Визит в город Катанию (Сицилия, Италия), который пострадал от землетрясения, планирует замглавы итальянского правительства Луиджи Ди Майо, говорится в сообщении в его Twitter.

Ди Майо уточнил, что будет на месте ЧП утром 27 декабря. В поездку с ним отправится Анджело Борелли, глава департамента гражданской защиты Италии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Катании во время землетрясения пострадали десять человек. Землетрясение магнитудой 4,8 произошло в ночь на 26 декабря.

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