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Названа причина обысков в «Красном и Белом»

Общество

Обыски прошли в нескольких точках

Челябинск, 27 декабря 2018, 01:45 — REGNUM  Обыски в «Красном и Белом» связаны с подозрением в неуплате налогов, со ссылкой на пресс-службу челябинской компании передает РЕН-ТВ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, обыски прошли в головном офисе компании в Челябинске, а также в офисах и на складах в Екатеринбурге, Москве и Московской области.

Комментируя сообщения о следственных действиях, владелец компании Сергей Студенников сказал, что не знает, с чем они связаны. По данным Forbes, осенью 2017 года сеть «Красное и Белое» насчитывала около 4700 магазинов в 54 регионах РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Владелец «Красного и Белого» – об обысках: Не знаю, за что

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Налоговые преступления
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