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После критики судей СКР решил проконтролировать качество расследований

Общество

Начинается масштабная аналитическая работа

После критики судей СКР решил проконтролировать качество расследований
Следственный комитет Российской Федерации (СКР)

Москва, 27 декабря 2018, 01:00 — REGNUM  Проверка качества расследований будет проведена Следственным комитетом России в ответ на критику председателя Московского городского суда Ольги Егоровой, сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Комментируя заявление Егоровой о том, что «следователи разучились собирать и анализировать доказательства», Петренко объявила о поручении, которое дал председатель СКР Александр Бастрыкин «соответствующим подразделениям».

Глава СКР поручил затребовать все уголовные дела, возвращенные судами Москвы, и контрольные производства по уголовным делам с оправдательными приговорами (в том числе вынесенные судом присяжных).

«Центральным аппаратом Следственного комитета будет проведена масштабная аналитическая работа», — сказала Петренко.

Целью проверки является вынесение объективной оценки качества предварительного следствия, проведенного по указанным делам, и оценки профессионализма следователей. По итогам проверки будут предложены меры по росту качества предварительного следствия.

Напомним, 26 декабря Егорова заявила, что «следователи разучились собирать и анализировать доказательства».

Аргументировала она свое мнение тем, что по каждому второму делу суд присяжных выносит оправдательные приговоры. Значит, следствие и обвинение плохо работают, а защита — хорошо, ведь присяжные — это «простые люди», которые «принимают решение сердцем, исходя из того, что увидели в судебном заседании».

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