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Соцопрос: треть граждан Украины хотят работать за границей

Общество

Их не устраивают низкие зарплаты на родине

Соцопрос: треть граждан Украины хотят работать за границей
Иван Шилов © ИА REGNUM
Евроинтеграция Украины

Киев, 26 декабря 2018, 23:28 — REGNUM  По данным социологического опроса социологической группы «Рейтинг», 33% граждан Украины хотят работать за границей, сообщает 26 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, 52% из тех, кто желает работать за границей, готовы в будущем вложить заработанные деньги в открытие собственного дела. Также 52% опрошенных заявили, что они не намерены открывать собственное дело.

Социологический опрос был проведен с 16 ноября по 10 декабря, были опрошены 40 тыс. граждан Украины.

Напомним, высокий уровень миграции на Украине наблюдается в связи с плохими условиями работы и низкой заработной платой по сравнению с трудоустройством за границей.

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Социологические опросы
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