В Москве увеличат количество дорожных камер

Москва, , 22:59 — REGNUM В Москве будет увеличено количество видеокамер, фиксирующих нарушения правил дорожного движения. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на Центр организации дорожного движения (ЦОДД) Москвы.

По информации издания, речь идёт, в частности, о 140 новых парконах — устанавливаемых на автомобили мобильных комплексах, фиксирующих в том числе несвоевременную остановку и неоплату парковки.

Ещё 200 новых комплексов будут фиксировать непропуск водителями пешеходов на нерегулируемых переходах.

Установка новых камер связывается как с расширением зоны платной парковки в столице, так и намерением городских властей повысить доходы бюджета. Отмечается, что за счёт штрафов за неуплату стоянки в Москве государство уже получило 21 млрд рублей.

По данным ЦОДД, на сегодняшний день в Москве действует 1463 камеры. В ближайшее время их число планируется увеличить в полтора раза.