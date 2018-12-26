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Ямал занял 3 место среди регионов России по уровню смертности населения

Общество

Округ демонстрирует хорошие показатели по здоровью населения

Салехард, 26 декабря 2018, 22:43 — REGNUM  ЯНАО занял третье место среди всех регионов России по минимальному уровню смертности населения, который в 2018 году составил 4,7% на 1000 человек — сообщил и.о. директора департамента здравоохранения ЯНАО Иван Швецов на пресс-конференции.

По показателю минимального уровня смертности от болезней системы кровообращения Ямал занял в РФ второе место — оно в 2018 году составило 6,2%.

По минимальному уровню смертности от злокачественных образований ЯНАО на четвертом месте среди регионов России — в 2018 году она снизилась на 1,3%.

Смертность от заболеваний органов дыхания снизилась на 10% и на 12% от некоторых инфекционных болезней. Смертность жителей ЯНАО трудоспособного возраста снизилась на 8%.

Иван Швецов отметил, что при снижении уровня младенческой смертности, показатели остаются все еще высокими — 5,7% на 1000 новорождённых. Причины — смертность от внешних причин и смертность недоношенных детей.

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Младенческая смертность
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