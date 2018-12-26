Национальный парк «Русская Арктика» пополнится островом Виктория

Архангельск, , 22:29 — REGNUM Остров Виктория, находящийся между Землей Франца-Иосифа и Шпицбергеном, будет включен в состав национального парка «Русская Арктика» — сообщил ТАСС директор нацпарка Александр Кирилов.

Все документы подготовлены, и решение будет принято в 2019 году. Ожидалось, что остров войдет в состав нацпарка в 2017—2018 годах, но этого не произошло из-за смены руководства Министерства природных ресурсов и экологии РФ. Сейчас согласовываются отдельные позиции, проведены общественные слушания и государственная экологическая экспертиза.

По словам А. Кириллова, остров Виктория активно освобождается от льда, конфигурация острова меняется по сравнению с очертаниями 1960-х годов. Тогда круглый остров стал более продолговатым, вытаял еще один мыс. Вытаявшие участки длительное время были подо льдом и не подвергались воздействию человека. «Там законсервированная природа, что было порядка 10 тыс. лет назад, когда там не было льда практически», — рассказывает директор нацпарка.

На острове Виктория одна из крупнейших в мире колоний белой чайки — до 25% мировой популяции этого вида, занесенного в Красную книгу РФ.

«Много желающих устремилось на остров Виктория. Люди, которые не понимают правил поведения в Арктике, высаживаются в середину лежбища, вызывая панику у моржей, те уходят массово в воду, посетители подходят на лодках близко к моржам, моржи начинают обороняться, те в них стреляют из ракетниц, ничего в этом хорошего нет», — говорит А. Кириллов.

Национальный парк «Русская Арктика» — самая большая в России особо охраняемая природная территория площадью около 8,8 млн га.