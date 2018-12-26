Администрацию Киева обязали снизить тарифы на уборку придомовых участков

Киев, , 22:30 — REGNUM Городская администрация Киева должна будет по решению суда уменьшить тарифы на обслуживание придомовых территорий, заявил глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко, сообщает 26 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, союз подал в суд на Киевскую горадминистрацию в июне 2017 года. Ровно через год суд вынес решение в пользу истца, тогда администрация подала апелляцию, но Апелляционный суд отклонил ходатайство.

Таким образом, администрация города должна будет снизить тарифы до цен, действовавших до 6 июня 2017 года. По словам Кучеренко, за полтора года жители столицы Украины переплатили 1,5 млрд гривен ($55 млн). Чтобы вернуть эти средства, союз намерен снова обращаться в суд и в национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ).

Напомним, украинская коррупция пронизывает все сферы жизни государства, особенно это отражается на ЖКХ, где зачастую используются совершенно непрозрачные схемы начисления тарифов.