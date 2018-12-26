Мосяков: В 2018 году политика РФ в Юго-Восточной Азии была очень успешной

Москва, , 22:18 — REGNUM Уходящий 2018 год показал, что страны Юго-Восточной Азии готовы поддерживать Россию и заинтересованы в её присутствии. Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил руководитель центра изучения Юго-Восточной Азии, Австралии и Океании, член учёного совета Института востоковедения РАН Дмитрий Мосяков.

Он заявил:

«2018 год был очень успешным годом для политики РФ в Восточной и Юго-Восточной Азии. Он был успешен и с точки зрения отношений в политической сфере, что продемонстрировал визит Владимира Путина в Сингапур на саммит АСЕАН, и в экономической сфере — объём товарооборота со странами АСЕАН увеличивается. Особенно это заметно по росту товарооборота с Вьетнамом, который после подписания Договора о зоне свободной торговли в прошлом году вырос на 34%, а в этом году — на 30%. Развиваются очень серьёзные отношения в военно-технической сфере».

Но самое главное, по мнению Мосякова, состоит в том, что страны АСЕАН, в отличие от Запада, к РФ относятся совершенно нормально.

«Голосование в ООН это показало, — подчеркнул востоковед. — Страны АСЕАН голосуют либо за российскую позицию, либо воздерживаются. 2018 год не был прорывным, но успешным. Есть огромная заинтересованность Юго-Восточной Азии в нашем присутствии в этом регионе. Страны Юго-Восточной Азии никак не хотят оказаться между Китаем и США. Они всячески заинтересованы в том, чтобы другие государства также были в регионе. Это благоприятное отношение, и благоприятная геополитическая ситуация очень позитивно влияет на весь характер нашего присутствия в этом регионе. 2018 год подтвердил, что нас там ждут, понимают и в определённой ситуации готовы даже поддерживать, несмотря на все давление, которое оказывают американцы. Запад абсолютно не приемлет нас, а здесь же совершенно другое отношение».