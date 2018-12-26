Олег Шеин: «2018 год был годом прозрения»

Москва, , 21:37 — REGNUM Если 2018 год был для граждан РФ годом прозрения, то 2019 год может стать годом действия, полагает вице-президент Конфедерации труда РФ, депутат Госдумы РФ Олег Шеин («Справедливая Россия»). Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

«2018 год был годом прозрения и избавления общества от иллюзий, — сказал Шеин. — Это болезненные вещи, но они позволяют видеть внешний мир таким, какой он есть на самом деле».

Если раньше, по словам Шеина, власть проводила антисоциальные реформы, но у людей было ощущение, что это не сильно затронет их жизнь, то проведённые в 2018 году реформы поставили всё на свои места.

«По сути дела, правительство и правящая партия являются угрозой для жизненной стратегии каждого обычного гражданина РФ, поскольку нищая старость — это не что иное, как угроза для каждого человека, — констатировал Шеин. — Соответственно, если 2018 год был годом прозрения, то 2019 год может стать годом действия. Наказание власти уже началось в сентябре на выборах. Но в 2019 году эти события приобретут гораздо более развёрнутый характер. Людям я хочу пожелать, конечно, изменений в стране, дабы человек, который работает, мог получать достойную заработную плату, имел уверенность в завтрашнем дне. Эти советские слова сегодня обрели очень глубокий смысл в Российской Федерации. Также хочется просто пожелать семейного счастья, личной радости, свершений и всего того, что каждый человек хочет для себя».