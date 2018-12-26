Составлен список самых богатых блогеров 2018 года

Москва, , 21:30 — REGNUM Составлен рейтинг блогеров, получивших самые большие доходы в 2018 году. Над его составлением работали эксперты Российского исследовательского агентства блогеров (РИАБ). Список был опубликован 26 декабря на сайте издания.

Место лидера в 2018 году занял Валентин Петухов со своим блогом Wylsacom. Ему удалось заработать 82 млн рублей. На второй позиции оказался Юрий Дудь, доход которого составил 78,2 млн рублей. Третье место досталось блогеру Oblomoff (52,5 млн рублей), специализирующемуся на обзоре рецептов еды. В топ-5 также вошли Амиран Сардаров (38,8 млн рублей) и Versus Battle (35 млн рублей).

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Ранее ИА REGNUM сообщило, что суд признал главного редактора сайта «БлогСочи» Александра Валова виновным в вымогательстве денег у депутата ЛДПР Юрия Напсо. Суд решил, что блогер получит наказание в виде колонии-поселения сроком на шесть лет.

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