В 2019 году нужно защитить общественное здравоохранение в РФ

Москва, , 21:04 — REGNUM К сожалению, 2018 год был не самым лучшим для сферы российской медицины, убеждён сопредседатель Межрегионального профессионального союза работников здравоохранения «Действие» Андрей Коновал. Об этом он заявил корреспонденту ИА REGNUM в канун празднования Нового года.

«Государственное финансирование здравоохранения увеличилось незначительно, и это не позволило решить многие острые проблемы, — сказал профсоюзный активист. — Многие медицинские учреждения оказались в долгах, были вынуждены в середине года урезать заработные платы, продолжать сокращать сотрудников. Увеличилось количество конфликтных ситуаций между пациентами и медиками».

Правоохранительные органы же, как заметил Коновал, усилили кампанию по уголовным преследованиям врачей, заводя часто необоснованные уголовные дела.

«Хотелось бы пожелать, чтобы в 2019 году общество осознало глобальность проблем, которые есть в здравоохранении, поднялось на защиту общественного здравоохранения, а пациенты и врачи усилили взаимопонимание, сотрудничество и оказались способны к неким солидарным действиям в общих интересах, — добавил профсоюзный лидер. — Также хотелось бы всем нам пожелать, чтобы государство пересмотрело приоритеты своей политики и по-настоящему сделало заботу о здоровье нации одной из своих главных задач. С Новым годом!»