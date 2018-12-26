Схемы транспортных маршрутов в Чебоксарах готовы изменить после голосования

Чебоксары, , 20:31 — REGNUM В столице Чувашии в рамках транспортной реформы остаётся открытым вопрос о схеме движения 13 автобусных и троллейбусных маршрутов. Мэрия Чебоксар принимает мнения горожан и проводит голосование, итоги которого будут учитываться при принятии «окончательного решения». Голосование идёт на портале «Открытый город» и продолжится до 29 декабря включительно, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации.

В настоящее время на портале зарегистрировано более 8,5 тыс. пользователей. Главная тема текущего голосования — транспортная реформа, которая стартовала 1 декабря. Муниципальные власти готовы скорректировать схемы маршрутов: для этого ранее в районных администрациях прошли встречи с инициативными группами, поднятые вопросы вынесены на обсуждение и интернет-голосование.

«В группах сформулированы предложения и вынесены для принятия окончательного решения. Предлагаем всем пользователям принять участие в новом голосовании о возможном изменении схем движения автобусов №№7, 12, 20, 22, 26, 41, 42, 45, 46, троллейбусов №№15, 18, 19, 22. Жители могут высказать свое мнение, по каким улицам должен ходить общественный транспорт», — заверяют чиновники.

Именно эти маршруты вызвали наибольшие нарекания и предложения жителей по улучшению транспортного обслуживания. В мэрии пояснили, что инициативные группы горожан предложили, к примеру, продлить маршрут автобуса №7, вместо троллейбусных маршрутов №№ 15, 17 создать один, который объединит аэропорт с юго-западным районом, а маршрут троллейбуса № 18 сделать без заезда на Красную площадь, то есть ехать напрямую через Московский мост в северо-западный район.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 1 декабря в Чебоксарах действуют 24 автобусных маршрута. Были отменены 16 маршрутов, изменилась схема движения 14 маршрутов. Первые дни реформы вызвали наибольшие нарекания и возмущение у жителей юго-западного района Чебоксар — в результате с 4 декабря улучшено транспортное сообщение по направлению юго-западный район — северо-западный район за счёт увеличения числа единиц троллейбусов и рейсов. Обсуждение схемы движения продолжается.

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