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ЦОДД прогнозирует рост числа пробок и ДТП возле торговых центров в Москве

Общество

В Центре организации дорожного движения Москвы призвали водителей «мужаться»

Москва, 26 декабря 2018, 19:52 — REGNUM  В Москве в предновогодние дни возможно увеличение числа пробок и мелких аварий возле торговых центров, предупредили 26 декабря в Центре организации дорожного движения (ЦОДД).

«Больше всего заторов и мелких ДТП — именно у ТЦ и на соседних с ними улицах. Предновогодний шоппинг — дело нервное и опасное. Мужайтесь», — говорится в сообщении ЦОДД в Twitter.

Согласно данным онлайн-сервиса «Яндекс.Пробки», загруженность столичных дорог в настоящее время оценивается в семь баллов. Улучшение дорожной ситуации ожидается к 22:00.

Как передавало ИА REGNUM, центр Москвы стоит в пробках вторую неделю. Предпраздничный ажиотаж совпал со снежной погодой, перепадами температур и гололедицей.

Ранее в ЦОДД сообщали, что традиционные предновогодние заторы на столичных дорогах должны пойти на спад к вечеру 30 декабря.

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