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Семилетняя жительница Липецкой области получила подарок от Путина

Общество

Девочка просила собаку у президента

Семилетняя жительница Липецкой области получила подарок от Путина
Brett Levy
Хаски

Елец, Липецкая область, 26 декабря 2018, 19:26 — REGNUM  Семилетняя жительница Елецкого района Липецкой области в подарок к Новому году получила щенка породы хаски от президента Владимира Путина. Как сообщила пресс-служба администрации муниципального района, девочка написала президенту письмо, в котором рассказала о своей мечте.

Валерия Шаталова из деревни Хмелинец написала, что увидела по телевизору, как Владимир Путин дарит детям щенят породы хаски — а это её любимая порода. Девочка предположила, что у президента остался хотя бы один щенок для неё.

К Деду Морозу с такой просьбой девочка обращаться не стала — она решила, что у него и так много забот с просьбами других детей. Правда, без Деда Мороза в этой истории не обошлось. Именно он приехал в Хмелинец 21 декабря, чтобы передать подарок от президента.

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