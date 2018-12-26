Аварии, отключения, пробки: отопительный сезон в Курске

Курск, , 19:12 — REGNUM Курские теплоэнергетики продолжают борьбу со стихией за успешный отопительный сезон. Авария на перекрёстке Семёновской и Гоголя, устранённая 25 декабря, перетекла в плановый ремонт, причиняющий новые неудобства горожанам.

Авария на перекрёстке улиц Семёновской и Гоголя произошла 25 декабря. Контролировать работу аварийных бригад «Квадра» выехал замгубернатора Алексей Смирнов.

«Здесь произошло аварийное выключение у компании «Квадра». Мы совместно осматриваем характер повреждений, удалось локализовать участок, но все равно в него попали два детских сада, школа № 27 и 27 жилых домов. Из тепловой камеры уже откачали воду. Мы будем стараться устранить все сегодня, пока температура не очень низкая и не сливать воду из системы отопления домов, чтобы потребители не почувствовали на себе последствия аварии и теплоноситель не успел остыть. Все своевременно отреагировали и совместными усилиями под контролем областной администрации постараемся решить этот вопрос достаточно быстро», — рассказал заместитель губернатора.

Ремонт закончили к 20:00, однако, по данным местных СМИ, на следующий день тепло на время работ отключили в пяти домах на улице Димитрова, включая детский сад. Портал 46tv опубликовал видео очевидца, заснявшего пробку, образовавшуюся из-за ремонтных работ.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в конце ноября врио губернатора Роман Старовойт выразил недовольство работой «Квадры», пригрозив штрафами и разрывом контракта с арендатором теплосетей. 23 ноября из-за аварии без отопления и горячей воды остались в общей сложности около 20 тысяч человек. «Квадра» завершила ремонтные работы только 25 ноября, а на следующий день на совещании в областной администрации компании устроили «разбор полётов».

«В зону отключения могли попасть всего 6 домов, но из-за того, что запорная арматура «Квадры» не выдержала давления, масштаб аварии стал сильнее. Это говорит о том, что отчеты компании нуждаются в ревизии. По итогам сложившейся аварийной ситуации применим соответствующие штрафные санкции, заявления от управляющих компаний уже собираются. Кроме того, в ближайшее время мы посмотрим силы и средства компании, а весной будет проведено ее комплексное обследование», — заявил врио губернатора, потребовав обезопасить курян от повторения таких аварий.