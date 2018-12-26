Работой Порошенко недовольны более 80% граждан – соцопрос

Киев, , 19:34 — REGNUM Работой президента Украины Петра Порошенко недовольны 82% респондентов по данным соцопроса социологической группы «Рейтинг», сообщает 26 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, еще больше граждан недовольны работой украинского парламента — 88%. Примерно также жители Украины оценили работу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — 79% опрошенных оценили его работу негативно.

Отмечается, что немного другая ситуация с местными властями. Так, работой председателей местных администраций довольны 43% респондента, областных — 23%.

Напомним, в 2014 году на Украине прошел «Евромайдан» с лозунгом «Украина — это Европа», который привел к государственному перевороту. Но вопреки озвучиваемым лозунгам, жизнь в стране стала гораздо хуже, чем была до этого, что привело к резкому неприятию новой незаконной власти гражданами.