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Работой Порошенко недовольны более 80% граждан – соцопрос

Общество

Работой Верховной рады недовольны почти 90% респондентов

Киев, 26 декабря 2018, 19:34 — REGNUM  Работой президента Украины Петра Порошенко недовольны 82% респондентов по данным соцопроса социологической группы «Рейтинг», сообщает 26 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, еще больше граждан недовольны работой украинского парламента — 88%. Примерно также жители Украины оценили работу премьер-министра Украины Владимира Гройсмана — 79% опрошенных оценили его работу негативно.

Отмечается, что немного другая ситуация с местными властями. Так, работой председателей местных администраций довольны 43% респондента, областных — 23%.

Напомним, в 2014 году на Украине прошел «Евромайдан» с лозунгом «Украина — это Европа», который привел к государственному перевороту. Но вопреки озвучиваемым лозунгам, жизнь в стране стала гораздо хуже, чем была до этого, что привело к резкому неприятию новой незаконной власти гражданами.

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Политическая жизнь Украины
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