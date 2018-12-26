На Украине разрешили утеплять жилые дома без получения разрешений

Киев, , 17:58 — REGNUM Правительство Украины разрешило утеплять жилые дома без получения разрешительных документов, заявил заместитель министра регионального развития, строительства и ЖКХ Украины Лев Парцхаладзе, сообщает 26 декабря УНИАН.

По его словам, ранее для утепления жилых домов нужно было получать разрешение государственной архитектурно-строительная инспекция Украины. Теперь же теплоизоляция частных и многоквартирных домов не требует разрешения и ввода в эксплуатацию.

Стоит отметить, что утепление домов некачественными или несоотвествующими материалами может привести к росту пожароопасности.

Напомним, ранее на Украине повысили цены на газ для населения на 23,5%. Также в Киеве из-за регулярных поломок трубопровода жители постоянно остаются без горячей воды и отопления.