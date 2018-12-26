У Виталия Калоева, потерявшего семью в авиакатастрофе, родились близнецы

Владикавказ, , 17:45 — REGNUM У жителя Северной Осетии Виталия Калоева, который потерял всю свою семью в авиакатастрофе над Боденским озером, появились двое детей. Новая жена Калоева родила ему двойню, написала в Facebook журналистка Ксения Каспари — автор книги о его трагической судьбе.

Сообщая о счастливом событии в жизни архитектора из Северной Осетии, потерявшем в 2002 году по вине авиадиспетчера всю семью, журналистка поздравляет Виталия и его жену Ирину с рождением сына и дочери.

Напомним, в 2002 году в Германии пассажирский самолет Ту-154 «Башкирских авиалиний» столкнулся с грузовым Boeing-747 в небе над Боденским озером. На российском лайнере летели на отдых в Испанию 52 ребенка. Общее число погибших составило 71 человек. Причиной трагедии следствие назвало ошибку диспетчерской службы компании «Скайгайд».

В феврале 2004 года диспетчер Петер Нильсен, оказавшийся виновным в авиакатастрофе, был убит на пороге собственного дома. По подозрению в убийстве был арестован и в 2005 году приговорен к восьми годам заключения житель Северной Осетии Виталий Калоев. Отбыв два года из них, он был освобожден за примерное поведение.

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