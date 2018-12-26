Проект «Народная инициатива» продолжится в Тамбовской области в 2019 году

Тамбов, , 17:45 — REGNUM Тамбовские власти решили продлить в 2019 году действие популярного среди населения проекта, который является успешным механизмом стимулирования общественных инициатив, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики.

О реализации проекта «Народная инициатива» в уходящем году доложил на еженедельном совещании губернатора первый заместитель главы администрации области, руководитель аппарата главы администрации области Олег Иванов. По его словам, проект, реализуемый в Тамбовской области с 2012 года, неоднократно видоизменялся с учётом мнения жителей и предложений руководителей муниципалитетов, адаптировался к требованиям и условиям социально-экономической, общественно-политической ситуации в регионе. Однако, несмотря на это, важнейшим условием проекта остаётся принцип справедливости — каждое муниципальное образование гарантировано получит средства на реализацию собственных проектов.

Практика показала, что «Народная инициатива» — это успешный и понятный как органам местного самоуправления, так и местным сообществам, механизм стимулирования общественных инициатив, который основан на прямом и непосредственном участии жителей в определении и решении первоочередных проблем населённых пунктов. Сегодня этот проект остаётся наиболее востребованным обществом. Это подтверждает значительное количество обращений граждан со словами благодарности и пожеланиями продолжить его реализацию в дальнейшей перспективе, которые ежегодно поступают в адрес администрации области. Эти пожелания были учтены руководством области в текущем году.

Главной особенностью проекта в 2018 году стало то, что он вошел в государственную программу области «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» на 2018 — 2022 годы. В госпрограмму были внесены соответствующие изменения постановлением администрации области № 749 от 25 июля 2018 года, что позволило обеспечить как реализацию проектов «Народная инициатива», так и софинансирование госпрограммы из областного и местных бюджетов.

Отличия коснулись порядка финансирования проектов: вместо межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям из бюджета области предоставляются субсидии на условии обязательного софинансирования проектов из местного бюджета, которое в 2018 году было установлено в размере 1%.

В то же время сам порядок реализации проектов не претерпел кардинальных изменений: как и в прошлые годы, его основой является волеизъявление граждан при выборе приоритетных направлений для их осуществления на территории муниципальных образований и контроль их реализации общественными советами граждан.

В 2018 году реализация проекта осуществлялась в несколько этапов. Это создание общественных советов и инициативных групп программы в каждом муниципальном образовании; открытое обсуждение проблем и определение приоритетных задач, требующих незамедлительного решения, на сходах граждан и в трудовых коллективах; разработка проектов; сбор подписей (опрос) жителей в поддержку того или иного проекта; публичная дискуссия и утверждение победивших проектов на заседании общественного совета; общественный контроль за реализацией проектов (приёмка).

Из бюджета области в 2018 году бюджетам муниципальных образований перечислены на реализацию проектов «Народная инициатива» субсидии в размере 102,9 млн рублей. С 2016 года финансирование проектов из регионального бюджета увеличилось в 1,7 раза, что позволило обеспечить увеличение количества проектов, но главное — их качество. В основу распределения средств положена численность населения муниципального образования. Чем выше количество жителей, тем больше средств получает муниципалитет.

Проект «Народная инициатива» в 2018 году был реализован в семи городских округах, 231 сельских и 13 городских поселениях области. В опросах по определению проектов приняли участие почти 200 тыс. граждан. В расширенных заседаниях общественных советов по утверждению проектов участвовали 7486 человек. В результате были приняты решения о реализации 511 проектов, из которых: в сфере ремонта дорог — 172, в сфере водоснабжения (водоотведения) — 82, в сфере благоустройства общественных территорий (дворов, парков, кладбищ) — 90 проектов; ещё 76 проектов коснулись освещения улиц; было установлено 49 детских и спортивных площадок; 14 проектов были направлены на ремонт зданий и сооружений (дома культуры, детские сады); 28 проектов были реализованы в других сферах.

Информация о заседаниях общественных советов, опросах граждан, общественном контроле, публичной приемке проектов общественными советами системно размещалась в региональных и муниципальных СМИ, в сети интернет, в Facebook’е в группах городов и районов, в группе «Тамбовщина муниципальная».

В связи с вхождением проекта «Народная инициатива» в госпрограмму «Формирование современной городской среды в Тамбовской области» был установлен показатель результативности использования субсидии — доля граждан (благополучателей) в общем количестве жителей области, непосредственно пользующихся результатами реализованных проектов. Плановый показатель на 2018 год был установлен в пределах 25%. Численность благополучателей от реализованных проектов «Народная инициатива» в 2018 году — 301 603 человека, что составляет 29% от общей численности жителей области.

Власти подчёркивают, что значение проекта для региона сложно переоценить. Во-первых, он полностью соответствует поручениям президента РФ Владимира Путина, высказанным в послании Федеральному Собранию, в части государственной и муниципальной поддержки гражданских инициатив, готовности руководителей органов местного самоуправления откликаться на запросы жителей и общественности. Во-вторых, «Народная инициатива» способствует формированию у жителей активной гражданской позиции, повышает уровень информационной открытости деятельности органов местного самоуправления, влияет на развитие инициативного бюджетирования. В-третьих, органы местного самоуправления и жители совместно научились направлять инициативу на реальные дела. Общие усилия позволили получить практические результаты. Особенно важно, что проект позволил объединить муниципальные сообщества, выявить инициативных и неравнодушных людей.

«В планах, согласно госпрограмме, охватить 80% благополучателей от численности населения области к 2022 году, — подчеркнул Олег Иванов. — Однако хотелось бы, чтобы «Народная инициатива» пришла во все населенные пункты, в том числе и малонаселенные, и труднодоступные, где жители также могли бы ощутить свою причастность к решению вопросов местного значения».

Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин поддержал это предложение.

«Важно продолжать «Народную инициативу», которая объединила людей и дает очень хороший результат. Идет живая обратная связь с населением, люди довольны тем, как преображаются территории, где они живут. Будем продолжать реализовывать этот проект совместно с федеральными проектами по благоустройству для получения синергетического эффекта, — отметил губернатор. — Но необходимо планировать все инициативы до начала лета, чтобы летом проводить работы по благоустройству. А к осени объекты должны быть готовы».