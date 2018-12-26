Калужский депутат посетил специализированный Дом ребёнка

Калуга, , 17:34 — REGNUM Сегодня, 26 декабря, депутат Городской думы Калуги Роман Коптеев посетил калужский специализированный Дом ребёнка и поздравил персонал и воспитанников с наступающим Новым годом. Помимо больших сладких наборов он приготовил для ребят и практичные подарки — два трехколёсных велосипеда, развивающие игрушки, а также одежду и обувь, которые детям необходимы.

«Я в этом году приехал сюда впервые, но теперь буду стараться приезжать чаще. У меня самого трое детей, а в спортивной школе, которой я руковожу, есть отделение адаптивной физкультуры и там есть ребята с ограниченными возможностями, поэтому мне знакома эта тема, я не смог остаться в стороне», — поделился депутат.

Как сообщает пресс-служба Городской думы Калуги, в этом году в доме ребёнка всего было 116 воспитанников, из них 63 уже нашли свою семью.