Собянин: «Было модно пивко, водочка, сейчас — воркаут»

Москва, , 17:28 — REGNUM Отношение москвичей к здоровью за последние годы изменилось, сообщил 26 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалам.

«Раньше как было? Было модно пивко, водочка, папироска-сигаретка, а сейчас нет. Сейчас — воркаут, бег на лыжах, коньки», — заявил он.

Также во время интервью мэр столицы сравнил дороги города с наполненными сосудами и сообщил, что проект реновации в Москве был на грани остановки из-за обрушевшейся критики.

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