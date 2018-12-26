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Собянин: «Было модно пивко, водочка, сейчас — воркаут»

Общество

«Раньше как было? Было модно пивко, водочка, папироска-сигаретка, а сейчас нет. Сейчас — воркаут, бег на лыжах, коньки»

Москва, 26 декабря 2018, 17:28 — REGNUM  Отношение москвичей к здоровью за последние годы изменилось, сообщил 26 декабря мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалам.

«Раньше как было? Было модно пивко, водочка, папироска-сигаретка, а сейчас нет. Сейчас — воркаут, бег на лыжах, коньки», — заявил он.

Также во время интервью мэр столицы сравнил дороги города с наполненными сосудами и сообщил, что проект реновации в Москве был на грани остановки из-за обрушевшейся критики.

Читайте ранее в этом сюжете: Собянин о пробках Москвы: «Сосуд был уже наполнен»

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