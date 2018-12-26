На Президентскую ёлку в Москве пригласили 12-летнего новгородского героя

Москва, , 17:14 — REGNUM В Государственном Кремлёвском дворце сегодня, 26 декабря, проходит Президентская ёлка — большой праздник для детей со всей страны. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-центре правительства Новгородской области, на главную ёлку страны приехали и 18 новгородских школьников из 13 муниципальных районов области и Великого Новгорода.

Среди них — 12-летний Роман Иванов из Любытинского района, который 17 марта нынешнего года на пожаре в деревне Проскурка спас двух маленьких детей — 10-летнего мальчика и 5-летнюю девочку.

Их старший брат, который в это время гулял на улице, увидел, что из-под крыши дома идёт сильный дым и начинают вырываться языки пламени, испугался и побежал звать на помощь соседей. Призывы услышал Роман Иванов, живущий по соседству. Войти в горящий дом через дверь было уже нельзя из-за слишком сильного задымления, но Роман не растерялся, обежал дом и вытащил перепуганных детей через окно. Позже мать мальчика вызвала пожарных и скорую.

Роман представлен к награждению нагрудным знаком «Горячее сердце» за спасение людей на пожаре. У него уже есть медаль МЧС «За отвагу на пожаре» и медаль Российского союза спасателей «За мужество в спасении».

Отметим, что всего на Президентскую ёлку приглашены более 5 тыс. школьников — это победители олимпиад и конкурсов, воспитанники детских домов, а также юные герои из других регионов Российской Федерации.

Читайте также: 12-летнюю отважную калужанку пригласили на Кремлевскую ёлку