Соцопрос: граждане Украины считают гражданскую войну главной проблемой

Киев, , 18:07 — REGNUM Главные проблемы страны, на которые обращают внимание граждане Украины: гражданская война в Донбассе и коррупция по данным социологического опроса, проведенного социологической группой «Рейтинг», сообщает 26 декабря УНИАН.

Согласно сообщению, 72% опрошенных граждан считают основной общегосударственной проблемой Украины гражданскую войну, 41% — коррупцию. А вот лично граждан волнуют совсем другие проблемы: 52% — повышение цен на услуги ЖКХ, 50% — низкие зарплаты и пенсии, 40% — инфляция.

Соцопрос проводился с 16 ноября по 10 декабря 2018 года, были опрошены 40 тыс. жителей.

Напомним, гражданская война и рост коррупции на Украине стали результатом государственного переворота в 2014 году, когда гражданам пообещали «жизнь как в Европе». Однако в реальности украинский народ лишь еще сильнее обеднел, тарифы на услуги ЖКХ выросли более чем в 10 раз, а зарплаты упали.