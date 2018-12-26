Калужане украсили елку игрушками, сделанными руками школьников

Калуга, , 16:52 — REGNUM 25 декабря в сквере микрорайона Калуга-2 жители украсили живую ёлку игрушками, сделанными учениками школы №26. Конкурс городской игрушки на приз Городской думы проводится с 2014 года по предложению депутата Марины Ставиской, сообщает пресс-служба думы. Призы победителям — сладкие подарки к Новому году.

Заместитель директора по воспитательной работе школы №26 Ирина Громова рассказала, что всего в конкурсе три призовых места и пять поощрительных призов, каждый ребёнок получает шоколадку за участие. С каждым годом желающих сделать новогоднюю игрушку становится всё больше, если в прошлом году участвовали только ученики младших классов, то в этом году к ним присоединились ученики 5-х классов, всего около 400 человек. Материалы для игрушек могут быть разнообразными, но они должны пережить любую погоду: дождь, снег и ветер.

«У нас так сложилось, что школа объединяет Калугу-2, Мстихино и Анненки. И каждый год мы проводим конкурс новогодней игрушки, чтоб нарядить уличную ёлку. В предыдущие годы наряжали ель в микрорайоне Анненки. Эту ель не украшали — не было вышки, а в этом году «Калугоблагоустройство» и город купили её, за что им отдельное спасибо, — подчеркнула депутат Городской думы Марина Ставиская. — Всё сделано своими руками, родители всегда помогают ребятам. Мы будем очень рады, если жители других микрорайонов подхватят у нас такую традицию».

Первое место выиграл ученик 4-го класса Дима Горбунов с Хрюшей — поросёнком из папье-маше, украшенным пайетками. Он рассказал, что редко участвует в конкурсах, но тут не удержался и тоже захотел сделать поделку.

Матвейкин Тимофей, занявший 3-е место, рассказал, что именно папе принадлежит идея сделать улитку, а в создании самой игрушки больше помогала мама. Основой для поделки стала гофрированная труба, она сделает игрушку прочной, и не будет промокать от снега.

Теперь на нарядной елке каждый вечер будут зажигаться разноцветные гирлянды, и она будет дарить всем праздничное настроение.