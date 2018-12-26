Среда, 26 Декабря 2018 года
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Жители Ингушетии смогут анонимно жаловаться на коррупционеров

Общество

В соцсетях для этого будут заведены специальные страницы

Магас, 26 декабря 2018, 16:45 — REGNUM  В Ингушетии будут созданы специальные страницы в соцсетях, куда жители региона смогут писать жалобы на произвол чиновников. Об этом было решено 25 декабря в ходе заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции, которое провел глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров.

«Дал поручение Совбезу республики завести страницу в соцсетях по коррупции, куда граждане республики могут анонимно отправлять жалобы как на беззаконные действия со стороны чиновников, так и на произвол на рабочих местах», — написал Евкуров на своей странице в Instagram.

По его словам, мониторинг обращений будет проводиться один раз в квартал, чтобы устанавливать динамику уровня коррупции в регионе.

В настоящее время, как сообщил секретарь Совета безопасности РИ Ахмед Дзейтов, в целях борьбы с коррупцией в административных зданиях региона установлены «Ящики доверия» для приема обращений от граждан о фактах коррупции.

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Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Ингушетии было раскрыто 21 преступление коррупционной направленности. Из них 20 попали в разряд особо тяжких, а 17 — как совершенные с нанесением ущерба в особо крупном размере.

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Коррупция и борьба с ней
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