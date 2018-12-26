Белгородца будут судить за изнасилование и убийство девятилетнего ребёнка

п. Уразово, Белгородская область, , 16:18 — REGNUM В Белгородской области 30-летнего мужчину без гражданства будут судить за изнасилование и убийство девятилетней девочки, а также за кражу. Как сообщила пресс-служба Следственного комитета России, эти преступления были совершены летом 2018 года.

Следствие предполагает, что в июне 2018 года обвиняемый совершил две кражи в посёлке Уразово вместе со своим знакомым. А 30 июля 2018 года увидел девятилетнюю девочку в сельском магазине, стал преследовать её и затащил в лесополосу. Там он надругался над ребёнком, и, испугавшись, что девочка сможет его опознать, задушил её.

Уголовное дело было возбуждено по статьям «Кража», «Изнасилование и совершение иных насильственных действий сексуального характера в отношении потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста», «Убийство малолетней с целью скрыть другое преступление». Обвинительное заключение по делу утверждено и направлено в Белгородский областной суд.