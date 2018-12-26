Смоленские чиновники поселили сироту в доме с плесенью и без вентиляции

Руднянский район, Смоленская область, , 16:08 — REGNUM В Смоленской области возбуждено уголовное дело по статье о халатности по факту ненадлежащего исполнения своих обязанностей чиновниками администрации МО «Руднянский район» при выделении жилья детям-сиротам. Об этом 26 декабря сообщила пресс-служба СКР.

О фактах нарушений стало известно 2018 года, в ходе круглого стола с участием координатора Центра мониторинга благоустройства городской среды, члена центрального штаба Общероссийского народного фронта Светланы Калининой. Тогда была инициирована проверка со стороны следственных органов.

По итогам проверки выяснилось, что власти предоставили 20-летней девушке жилье, которое фактически оказалось непригодным для проживания: установленные стеклопакеты не соответствовали требованиям СНиП, отсутствовала вентиляция, были нарушены нормы отопления, на стенах появился конденсат и образовался грибок.

В рамках расследования уголовного дела следствием будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц, ответственных за данное направление деятельности. Расследование уголовного дела продолжается.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, ранее в Прикамье чиновники приняли в собственность муниципалитета новостройку, возведенную для детей-сирот, однако выяснилось, что жить в ней невозможно — новый дом оказался аварийным.