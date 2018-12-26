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Приговор экс-мэру Махачкалы вступил в законную силу

Общество

Защита отозвала апелляционную жалобу на решение суда первой инстанции

Махачкала, 26 декабря 2018, 16:11 — REGNUM  Приговор в отношении бывшего мэра города Махачкалы Мусы Мусаева вступил в законную силу. Защита экс-градоначальника отозвала апелляционную жалобу на решение Советского районного суда Махачкалы, сообщили ИА REGNUM 26 декабря в пресс-службе Верховного суда Дагестана.

Напомним, в середине октября суд приговорил Мусаева к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. Ещё три года ему запрещено занимать должности на государственной и муниципальной службе, Подсудимого признали виновным в превышении должностных полномочий при распределении земельных участков. Ущерб бюджету города от действий бывшего чиновника следствием был оценён на сумму свыше 48 млн рублей.

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Как сообщало ИА REGNUM, Муса Мусаев был задержан в январе 2018. В октябре он признался в содеянном и пообещал не перекладывать вину на коллег и подчинённых. При этом он отметил и свои заслуги в период нахождения у руля города, в частности рассказал о спасении муниципалитета от дефолта.

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