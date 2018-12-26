Гуманитарная организация отправила 120 тонн помощи пострадавшим в Индонезии

Джакарта, , 16:11 — REGNUM Гуманитарная организация Aksi Cepat Tanggap отправила 20 грузовиков с 120 тоннами помощи пострадавшим от цунами в провинции Лампунг, сообщает 26 декабря Tribunnews.

«Грузовики, которые были отправлены из филиалов организации на островах Ява и Суматра, содержат продовольствие и материально-техническую помощь для жителей, пострадавших от цунами в провинции Лампунг», — заявили в организации.

Сообщается, что продукты питания, одежда, одеяла, детские вещи и другие предметы первой необходимости будут распределены среди пострадавших. Кроме того, Aksi Cepat Tanggap займется установкой укрытия для жителей провинции, которые лишились своих домов, и полевой кухни.

Aksi Cepat Tanggap — это некоммерческая организация, занимающаяся гуманитарной деятельностью в сфере стихийных бедствий. Организация была учреждена 21 апреля 2005 года.

Как ранее передавало ИА REGNUM, в национальном агентстве по борьбе со стихийными бедствиями в Индонезии сообщили, что механизм оказания международной гуманитарной помощи пострадавшим в Индонезии должен быть одобрен главой государства.

Подробности: Индонезия примет иностранную помощь после распоряжения президента — СМИ