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В Уфе суд продлил арест обвиняемых в групповом изнасиловании

Общество

Вопрос о продлении содержания под стражей экс-начальника отдела МВД Башкирии по Кармаскалинскому району будет решаться 27 декабря

В Уфе суд продлил арест обвиняемых в групповом изнасиловании
AlexVan
Тюрьма

Уфа, 26 декабря 2018, 15:51 — REGNUM  Суд в столице Башкирии продлил срок содержания под стражей двоим фигурантам громкого дела об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя. Об этом сообщает агентство «Башинформ».

Отмечается, что арест бывшему главе отдела МВД Башкирии по Уфимскому району и его подчиненному продлен до 28 февраля 2019 года по ходатайству следствия. Также сообщается, что вопрос о продлении содержания под стражей для коллеги подозреваемых, экс-начальника отдела МВД Башкирии по Кармаскалинскому району, будет решаться завтра, 27 декабря.

Как сообщало ИА REGNUM, в ночь на 30 октября в Уфе трое сотрудников полиции, по версии следствия, изнасиловали свою коллегу, 23-летнюю девушку-дознавателя. Преступление было совершено в отделе МВД по Уфимскому району.

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