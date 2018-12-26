В зимние праздники Италию посетят 6,3 миллиона туристов

Рим, , 15:45 — REGNUM По прогнозам экспертов, в рождественские и новогодние праздники Италию посетят около 6,3 миллиона иностранных туристов, сообщает в среду, 26 декабря, информагентство Ansa со ссылкой на данные отраслевых объединений.

Быстрее всего будет расти туристический поток на горные курорты страны, отмечают специалисты. В числе стран и регионов, откуда быстрее всего увеличивается поток туристов — Австралия, Новая Зеландия, Швейцария и Ближний Восток.

В свою очередь праздновать Рождество и Новый год за пределами собственной страны будут около 4,4 миллионов туристов, предполагают эксперты.

Читайте также: В 2017 году туристический поток в Италии вырос до 123 миллионов человек