Краснодарский краевой суд оставил в силе приговор рэперу Хаски

Краснодар, , 15:28 — REGNUM Краснодарский краевой суд оставил в силе решение Первомайского районного суда о признании Дмитрия Кузнецова, также известного как рэпер Хаски, виновным по ст. 20.1 КоАП РФ — «Мелкое хулиганство». Решение было принято 26 декабря. Об этом на странице в соцсети сообщил адвокат Кузнецова Алексей Аванесян.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 ноября Хаски был задержан в Краснодаре за «выступление» перед толпой поклонников на крыше автомобиля.

В итоге суд вынес решение арестовать Кузнецова на 12 суток за мелкое хулиганство. 26 ноября музыкант был освобожден. Тем его временем защита обжаловала приговор в краевом суде.

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