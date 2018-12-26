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Прокурора Владимира уволили после претензий СКР

Общество

Илья Копытин перешел на работу в прокуратуру Владимирской области — СМИ

Владимир, 26 декабря 2018, 15:30 — REGNUM  Прокурор Владимира Илья Копытин покинул должность и перешел на работу в прокуратуру Владимирской области. Об этом 26 декабря сообщило издание «Зебра ТВ». Прощание экс-начальника с коллективом прошло накануне.

По данным издания, место Ильи Копытина занял заместитель прокурора города Андрей Федосов.

ИА REGNUM напоминает, что в октябре 2018 года региональное управление СКР сообщило о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Копытина. Следователи заподозрили прокурора города в получении взятки. Однако прокуратура отменила решение о возбуждении дела, аргументировав это тем, что следователи нарушили требования уголовно-процессуального законодательства, а само постановление о возбуждении уголовного дела «немотивировано и противоречиво». Позже следователи пытались обжаловать решение в Генпрокуратуре, но попытка не завершилась успехом.

Читайте ранее в этом сюжете: Генпрокуратура защитила подозреваемого во взятке владимирского прокурора

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