Видео: iPhone посмеялся над своей плачущей хозяйкой

Соцсети обсуждают ситуацию, в которую попала девушка из США по имени Карла. Её iPhone решил посмеяться над хозяйкой в тот момент, когда она плакала из-за того, что попала в аварию. Карла разместила соответствующую публикацию в Twitter 25 декабря.

ДТП, произошедшее прямо перед Рождеством, стало очередным инцидентом в серии неудач, которые постигли девушку в последнее время. Карла сделала несколько снимков поврежденной машины, после чего сфотографировала себя, желая отправить снимки отцу, чтобы он понимал, что с ней всё в порядке. Однако после того, как девушка нажала на кнопку «слайд-шоу», iPhone наложил на кадры веселую песню We like to party музыкального коллектива Vengaboys. С момента публикации её видео набрало более 2,82 млн просмотров.

Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, которое записал ребёнок, решивший познакомить отца с игрой Fortnite. В нем показано, как мужчина, пытаясь реагировать на происходящее, корчит гримасы.

