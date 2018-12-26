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Видео: iPhone посмеялся над своей плачущей хозяйкой

Общество

Устройство решило сделать из грустных кадов веселое музыкальное слайд-шоу

Вашингтон, 26 декабря 2018, 15:26 — REGNUM  Соцсети обсуждают ситуацию, в которую попала девушка из США по имени Карла. Её iPhone решил посмеяться над хозяйкой в тот момент, когда она плакала из-за того, что попала в аварию. Карла разместила соответствующую публикацию в Twitter 25 декабря.

https://twitter.com/spiritb0red/status/1077407764966600704

ДТП, произошедшее прямо перед Рождеством, стало очередным инцидентом в серии неудач, которые постигли девушку в последнее время. Карла сделала несколько снимков поврежденной машины, после чего сфотографировала себя, желая отправить снимки отцу, чтобы он понимал, что с ней всё в порядке. Однако после того, как девушка нажала на кнопку «слайд-шоу», iPhone наложил на кадры веселую песню We like to party музыкального коллектива Vengaboys. С момента публикации её видео набрало более 2,82 млн просмотров.

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Ранее ИА REGNUM опубликовало видео, которое записал ребёнок, решивший познакомить отца с игрой Fortnite. В нем показано, как мужчина, пытаясь реагировать на происходящее, корчит гримасы.

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